Gefron prende taxista e apreende 12 tabletes de supermaconha em compartimento oculto de veículo na BR-070

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu, na manhã desta terça-feira (15.7), 12 tabletes de maconha do tipo skank, conhecida como “supermaconha”, em um táxi boliviano que transitava pela BR-070, em Cáceres (a 220 km de Cuiabá). Durante fiscalização de rotina, a equipe do Gefron abordou o veículo que seguia da Bolívia em direção ao Brasil. Os policiais localizaram, durante as buscas no automóvel, um compartimento oculto, onde estavam escondidas 12 porções do entorpecente, totalizando 6,5 quilos da droga. O material apreendido está avaliado em cerca de R$ 19,5 mil, valor de prejuízo causado às facções criminosas com a apreensão.

