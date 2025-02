Gefron registra aumento de 114% nas apreensões de drogas e causa prejuízo de R$ 110 milhões às facções em janeiro O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) retirou 3 toneladas de drogas de circulação, somente no mês de janeiro de 2025, em ações realizadas... Momento MT|Do R7 16/02/2025 - 11h05 (Atualizado em 16/02/2025 - 11h05 ) twitter

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) retirou 3 toneladas de drogas de circulação, somente no mês de janeiro de 2025, em ações realizadas em diversos municípios na fronteira entre Mato Grosso e a Bolívia. O aumento nas apreensões é de 114% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram apreendidas 1,4 toneladas de drogas.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de combate ao tráfico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

