Georgina Rodríguez curte passeio de bicicleta em Yanbu e exibe boa forma

Georgina Rodríguez está em Yanbu, na Arábia Saudita, e aproveitou o pôr do sol para um passeio de bicicleta. A influenciadora e noiva de Cristiano Ronaldo compartilhou fotos com look esportivo justo, exibindo boa forma e recebendo elogios dos seguidores. Nos comentários, famosas e fãs não economizaram: “Deusa!”, escreveu Karoline Lima, enquanto Jena Frumes reagiu com “Wow 😍”. Outros internautas destacaram a beleza da influenciadora: “Que sortudo o namorado 😍” e “De verdade, ela é uma deusa 🥹👑🤍”.

