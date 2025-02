Georgina Rodríguez faz aniversário e ganha declaração de Cristiano Ronaldo: ‘Amor’

Momento MT |Do R7

Cristiano Ronaldo se declarou a Georgina Rodríguez no aniversário de 31 anos da amada, nesta segunda-feira (27). O astro do futebol exibiu um clique com a amada em seu Instagram, acompanhado de um texto e uma homenagem. “Para a mãe, companheira, amiga… minha mulher. Feliz aniversário, amor. Sua luz nos ilumina e seu amor nos contagia”, escreveu.

