Gerentes das UBS recebem capacitação sobre acompanhamento de exames laboratoriais Ao entender como o sistema funciona e como otimizar os fluxos, as unidades podem ofertar mais agilidade no atendimento aos pacientes... Momento MT|Do R7 06/07/2025 - 16h56 (Atualizado em 06/07/2025 - 16h56 )

Ao entender como o sistema funciona e como otimizar os fluxos, as unidades podem ofertar mais agilidade no atendimento aos pacientes. Essa é mais uma etapa da formação continuada que vem sendo ofertada pela nova gestão municipal Visando otimizar os processos internos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Várzea Grande e garantir mais agilidade e eficiência no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a Superintendência da Atenção Primária realizou, na semana passada, um dia de capacitação voltado aos gerentes das unidades com foco na qualificação do acompanhamento das solicitações de exames laboratoriais via SISREG (Sistema de Regulação).

