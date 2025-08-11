Gestante que transportava pasta base para Pernambuco é presa pela Polícia Civil em Cuiabá Uma mulher grávida, que faria o transporte de entorpecentes para o estado de Pernambuco, foi presa em flagrante pela Polícia Civil,...

Uma mulher grávida, que faria o transporte de entorpecentes para o estado de Pernambuco, foi presa em flagrante pela Polícia Civil, no sábado (9.8), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) na rodoviária de Cuiabá. Flagrada com tabletes de pasta de cocaína no interior de uma mala, a suspeita, de 23 anos, confessou o crime e foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

