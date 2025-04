Gestantes participam de palestra sobre preparação para o parto

Passar pelo período de gravidez com acompanhamento profissional é a certeza de um parto mais tranquilo, tanto para a mãe quanto para o bebê. E para proporcionar esse momento o mais seguro possível, a Comissão de Integração de Serviço e Saúde (CIES), através de uma parceria com alunos do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, promoveu na noite desta quarta-feira (23), uma palestra especial sobre Preparação para o Parto para gestantes atendidas por diversos PSFs do Município.

