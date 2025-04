Gestantes visitam Hospital Regional de Sorriso e conhecem estrutura da maternidade antes do parto Na tarde desta quarta-feira (16), gestantes acompanhadas pelas equipes dos Programas de Saúde da Família (PSFs) participaram de uma... Momento MT|Do R7 17/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h46 ) twitter

Na tarde desta quarta-feira (16), gestantes acompanhadas pelas equipes dos Programas de Saúde da Família (PSFs) participaram de uma visita especial ao Hospital Regional de Sorriso. A ação, conhecida como “visita de vinculação à maternidade”, tem como principal objetivo promover o acolhimento, reduzir a ansiedade e proporcionar mais segurança para as futuras mães no momento do parto.

