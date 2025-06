Gestão Cláudio Ferreira avança na qualificação dos servidores

Momento MT |Do R7

A atual administração da Prefeitura de Rondonópolis, sob o comando do prefeito Cláudio Ferreira, tem fortalecido o investimento na qualificação dos servidores municipais. Somente nesses seis primeiros meses de 2025, a nova gestão já apresenta um aumento no valor investido em capacitação de servidores na ordem de 418,36% se comparado com todo o valor investido em 2024.

