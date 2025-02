Momento MT |Do R7

Gestão eficiente nos permite entregar casas e mudar a realidade de milhares de famílias”, afirma Fábio Garcia O secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Mato Grosso, Fábio Garcia, destacou, nesta terça-feira (4.2), durante a assinatura dos...

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Mato Grosso, Fábio Garcia, destacou, nesta terça-feira (4.2), durante a assinatura dos termos de compromisso com a Caixa Econômica Federal (CEF) para viabilizar a construção de 301 unidades habitacionais, a importância do programa SER Família Habitação e de uma gestão eficiente promovida pelo governo estadual para tornar esses investimentos possíveis. O evento foi liderado pelo governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes.

Saiba mais sobre como a gestão eficiente está transformando a vida de milhares de famílias em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: