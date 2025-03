Gestão Fazendária e TCE fazem reunião de alinhamento para aprimorar prestação de contas Integração entre os sistemas Siafic e Aplic permite que as informações contábeis fiquem mais claras e mais precisas A secretaria municipal... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 21h26 ) twitter

Integração entre os sistemas Siafic e Aplic permite que as informações contábeis fiquem mais claras e mais precisas A secretaria municipal de Gestão Fazendária, a Controladoria Interna da prefeitura, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e representantes do sistema Ábaco, reuniram-se, ontem (10), para alinhar e aprimorar a prestação de contas do município.

