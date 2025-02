Gestão Fazendária reforça campanha do Alvará 2025 com desconto de 10% Iniciativa oferece aos empreendedores oportunidade de manter a regularidade fiscal e aproveitar vantagens no pagamento do tributo A... Momento MT|Do R7 17/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h07 ) twitter

Iniciativa oferece aos empreendedores oportunidade de manter a regularidade fiscal e aproveitar vantagens no pagamento do tributo A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Gestão Fazendária, reforça a campanha de regularização do Alvará de Localização e Funcionamento do exercício 2025. Com o slogan “Quem está em dia, cresce com a cidade”, a iniciativa oferece aos empreendedores a oportunidade de manter a regularidade fiscal e aproveitar vantagens no pagamento do tributo.

