Gestão firma compromisso por plano de 90 dias para comunidade surda

Neste 24 de abril, Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a Prefeitura de Cuiabá celebrou a data com um ato simbólico e prático no Salão Nobre do Palácio Alencastro. Durante o evento, a primeira-dama e vereadora Samantha Iris firmou, junto ao secretário adjunto de Inclusão, Andrico Xavier, o compromisso de elaborar, em até 90 dias, um diagnóstico detalhado das necessidades da comunidade surda e um plano estratégico de políticas públicas voltadas à acessibilidade e inclusão. Para mais detalhes sobre este importante compromisso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova projeto que destina bicicletas apreendidas para instituições beneficentes

