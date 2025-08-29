Gestão Flávia/Tião entrega primeiro PLDO à Câmara Municipal de Várzea Grande
O texto segue Plano Plurianual (PPA e tudo está alicerçado no plano de governo que já foi apresentado pela prefeita Flávia Moretti. Gestão Flávia Moretti e Tião da Zaeli (ambos PL) entregou na manhã desta sexta-feira (29), o primeiro Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Poder Legislativo de Várzea Grande. A PLDO prevê um orçamento de R$ 2.037.086, 692,91 (dois bilhões, trinta e sete milhões, oitenta e seis mil reais, seiscentos e noventa dois reais e noventa e um centavos).
