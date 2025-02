Gestão municipal avança em tratativas para melhorias na carreira dos motoristas do SUS Revisão vai corrigir defasagem da categoria e será objeto de estudos das secretarias de Saúde e Planejamento As secretarias de Saúde... Momento MT|Do R7 06/02/2025 - 21h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 21h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revisão vai corrigir defasagem da categoria e será objeto de estudos das secretarias de Saúde e Planejamento As secretarias de Saúde e de Planejamento de Várzea Grande realizaram reunião com representantes do sindicato dos motoristas do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratar de melhorias no plano de carreira da categoria. A reunião contou com a presença da secretária de Saúde, Deisi Bocalon, da secretária de Planejamento, Fabyane Nagazawa, e do presidente do sindicato dos servidores municipais, Carlino Neto.

Para mais detalhes sobre as melhorias propostas e o impacto na carreira dos motoristas do SUS, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Otaviano Costa relembra viagem romântica com Flávia Alessandra e brinca: ‘Me obrigou’

Ex-policial militar condenado por roubo e associação criminosa é preso pela Polícia Civil em Cuiabá

Força-tarefa municipal busca frear avanço da dengue e chikungunya na capital