Gestora da Semfa, Conselho Estadual e equipe do Ser Família Mulher debatem políticas voltadas às mulheres sorrisenses A secretária da Família e da Mulher (Semfa) e primeira-dama, Mara Fernandes, recebeu uma visita especial nesta manhã, 21 de março:... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h26 )

A secretária da Família e da Mulher (Semfa) e primeira-dama, Mara Fernandes, recebeu uma visita especial nesta manhã, 21 de março: a vista da presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Cenira Benedita Evangelista acompanhada da equipe técnica da Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc) que atua no Programa Ser Família Mulher. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro das políticas voltadas às mulheres sorrisenses! Leia Mais em Momento MT: Odontólogos da rede municipal debatem exodontia

