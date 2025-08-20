Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Gestores discutem áreas para construção de novos prédios públicos

Reunião integrou secretarias e democratizou o acesso às informações. Juntas, as equipes discutiram demandas e possibilidades como forma...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Reunião integrou secretarias e democratizou o acesso às informações. Juntas, as equipes discutiram demandas e possibilidades como forma de priorizar ações que de fato impactem positivamente na vida dos várzea-grandenses. Gestores das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e Desenvolvimento Urbano se reuniram para alinhar estratégias relacionadas à destinação de áreas públicas para a construção de novos órgãos no Município. Entre as obras previstas, estão unidades como Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital e Pronto-Socorro e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a construção de novos prédios públicos em Várzea Grande!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.