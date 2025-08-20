Gestores discutem áreas para construção de novos prédios públicos Reunião integrou secretarias e democratizou o acesso às informações. Juntas, as equipes discutiram demandas e possibilidades como forma... Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h40 ) twitter

Reunião integrou secretarias e democratizou o acesso às informações. Juntas, as equipes discutiram demandas e possibilidades como forma de priorizar ações que de fato impactem positivamente na vida dos várzea-grandenses. Gestores das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e Desenvolvimento Urbano se reuniram para alinhar estratégias relacionadas à destinação de áreas públicas para a construção de novos órgãos no Município. Entre as obras previstas, estão unidades como Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital e Pronto-Socorro e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

