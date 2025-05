Gestores e especialistas discutem sustentabilidade nas contratações públicas durante seminário promovido pelo TCE-MT

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promoveu, nesta quinta-feira (8), o 1º Seminário de Compras Sustentáveis, reunindo gestores públicos, especialistas e representantes da sociedade civil para debater a inserção de critérios socioambientais nas licitações e contratações públicas. O evento, realizado em parceria com as Secretarias de Estado de Meio Ambiente (Sema), Fazenda (Sefaz) e Planejamento e Gestão (Seplag), foi transmitido ao vivo pelo canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

Para saber mais sobre as discussões e os impactos das contratações sustentáveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: