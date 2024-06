Gestores educacionais se reúnem para fortalecer a educação em Diamantino

Com o objetivo de dialogar sobre a metodologia do Programa "A União Faz a Vida" com os gestores pedagógicos, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Educação e em parceria com a Cooperativa Sicredi Ouro Verde-MT, promove reuniões regulares. O encontro mais recente foi realizado nesta quarta-feira (26.06) no auditório da SEMED.

