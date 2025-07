Gilberto Gil atualiza sobre repatriação do corpo da filha, Preta Gil: ‘Veja comunicado’ O pai de Preta Gil, o cantor Gilberto Gil, de 83 anos, usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (21), para falar da repatriação... Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h38 ) twitter

Gilberto Gil atualiza sobre repatriação do corpo de Preta Gil — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

O pai de Preta Gil, o cantor Gilberto Gil, de 83 anos, usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (21), para falar da repatriação do corpo da cantora, que morreu neste domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos. Gil informou que ainda não há data definida para a chegada do corpo ao Brasil, atualizando informações divulgadas mais cedo, pela equipe de Preta, de que o corpo da cantora chegaria ao Brasil na quarta-feira (23). “Informamos que, neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil”, escreveu, no comunicado oficial.

