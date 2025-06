Ginásio Flor do Cerrado recebe 1ª Etapa da Copa Sorriso de Tênis de Mesa O evento será no próximo sábado (28) No próximo sábado (28), a partir das 7h30, o Ginásio Flor do Cerrado será local das disputas da...

No próximo sábado (28), a partir das 7h30, o Ginásio Flor do Cerrado será local das disputas da 1ª Etapa da Copa Sorriso de Tênis de Mesa, promovida pela Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. A competição reunirá atletas de várias categorias ao longo de todo o dia, com inscrições gratuitas realizadas no próprio local do evento.

