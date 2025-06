Ginásio Verdinho recebe finais do futsal dos Jogos Estudantis Cuiabanos A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realiza nesta quarta-feira (18) as partidas finais da...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realiza nesta quarta-feira (18) as partidas finais da modalidade futsal do 48º Jogos Estudantis Cuiabanos (JECs), com disputas nas categorias masculino e feminino. O evento acontece no ginásio Verdinho, localizado no bairro CPA I, a partir das 17h. A entrada é gratuita.

