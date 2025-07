Ginástica Rítmica: Brasil conquista ouro histórico no conjunto geral na Copa do Mundo A ginástica rítmica brasileira alcançou um feito inédito neste sábado (18), ao conquistar sua primeira medalha de ouro no conjunto...

A ginástica rítmica brasileira alcançou um feito inédito neste sábado (18), ao conquistar sua primeira medalha de ouro no conjunto geral em uma etapa de Copa do Mundo. A vitória histórica aconteceu em Milão, Itália, a pouco mais de um mês do início do Campeonato Mundial, que será sediado no Rio de Janeiro.

