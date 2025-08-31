Giovanna Ewbank curte lua de mel em ilha na Sardenha, após renovação de votos Giovanna Ewbank, de 38 anos, aproveitou o sábado (30), para um passeio de barco pelas águas cristalinas da Sardenha, na Itália. A atriz...

Giovanna Ewbank, de 38 anos, aproveitou o sábado (30), para um passeio de barco pelas águas cristalinas da Sardenha, na Itália. A atriz está em clima de lua de mel após renovar os votos de casamento com Bruno Gagliasso, de 43 anos. Nos registros, a apresentadora aparece usando um biquíni estampado com flores e segurando uma bolsa da grife Miu Miu.

