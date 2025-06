Giovanna Lancellotti ganha despedida de solteira: ‘Casamento acontece sábado (21)’ Giovanna Lancellotti, de 32 anos, que se casa neste sábado (21), com o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio...

Giovanna Lancellotti, de 32 anos, que se casa neste sábado (21), com o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David, de 31 anos, ganhou uma despedida de solteira, na noite desta quinta-feira (19). O evento, contou com presença de vários amigos, como a apresentadora Fernanda Paes Leme, a atriz Agatha Moreira e o relações públicas, Murillo Lima, além de outros convidados que já estão no Rio de Janeiro para a cerimônia.

