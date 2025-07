Giovanna Pitel faz ensaio de São João em homenagem ao Nordeste: ‘Fechando junho’ Giovanna Pitel, de 25 anos, brilha em ensaio fotográfico que exalta a essência nordestina para coroar o mês de São João. Com uma pegada... Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h58 ) twitter

Giovanna Pitel em ensaio de São João — Foto: @felicostta FELIPE COSTA

Giovanna Pitel, de 25 anos, brilha em ensaio fotográfico que exalta a essência nordestina para coroar o mês de São João. Com uma pegada contemporânea e fashionista, a ex-BBB posou com três looks em homenagens às raizes alagoanas, na primeira celebração da festividade longe de Maceió (AL).

