Girão anuncia que pedirá o impeachment de Paulo Gonet

Momento MT |Do R7

Em pronunciamento nesta segunda-feira (10), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) anunciou que apresentará um pedido de impeachment contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet, na próxima quarta-feira (12). Ele disse que o documento com o pedido apontará omissões e distorções na atuação do procurador, além de violações de princípios como o do contraditório e o da ampla defesa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante notícia!

Leia Mais em Momento MT: