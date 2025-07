Girão aponta união de lideranças cristãs contra PL de bingos e cassinos

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), em pronunciamento na quarta-feira (2), criticou o projeto de lei que autoriza o funcionamento de bingos e cassinos no país e regulariza jogos de azar, como o jogo do bicho. Segundo ele, a proposta (PL 2.234/2022) amplia problemas sociais já evidenciados com a legalização das apostas esportivas on-line, as chamadas bets.

