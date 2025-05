Girão denuncia contrato de R$ 25 mi, com aumento disfarçado de 277% em Fortaleza Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (28), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) questionou um contrato firmado entre a Autarquia... Momento MT|Do R7 29/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (28), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) questionou um contrato firmado entre a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), vinculada à Prefeitura de Fortaleza (CE), e a empresa IPQ, para a prestação de serviço de videomonitoramento nas ruas da capital cearense. Girão explicou que o valor do contrato, de quase R$ 25 milhões, é semelhante ao anterior, firmado com o Consórcio DB3, mas com redução no número de vias monitoradas. Para saber mais sobre essa denúncia e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Relator apresenta ajustes em projeto que prevê repasses ao Sest e Senat

Heinze cobra solução para dívida dos agricultores gaúchos

Projeto de venda de remédios em supermercados causa polêmica