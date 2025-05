Girão diz que denúncias no INSS e na CBF são ‘retrato do Brasil de hoje’ O senador Eduardo Girão (Novo-CE), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (6), voltou a cobrar a instalação de uma comissão... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 15h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 15h07 ) twitter

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (6), voltou a cobrar a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O senador ressaltou que cerca de quatro milhões de aposentados foram lesados por descontos promovidos por sindicatos e associações de forma irregular, segundo estimativa do próprio INSS. O prejuízo, que já chega a R$ 6 bilhões, pode alcançar a marca de R$ 90 bilhões quando considerados também empréstimos consignados liberados de forma fraudulenta. Para mais detalhes sobre as declarações do senador e as implicações das denúncias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Lei endurece penas para crimes contra juízes e outros agentes da Justiça

