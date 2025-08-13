Logo R7.com
Gisela promove audiência pública, na Câmara, para debater impacto em fusão entre Petz e Cobasi

A deputada Gisela Simona...

Momento MT|Do R7

Junção das duas empresas pode ter impactos significativos para todos os brasileiros que têm um pet em casa.

Para saber mais sobre essa importante discussão e seus possíveis impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

