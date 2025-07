Gisela Simona aposta na aprovação de projeto que reconhece Festança de Vila Bela como patrimônio cultural nacional

A deputada federal Gisela Simona (União Brasil-MT) acredita que o segundo semestre legislativo de 2025 será decisivo para a aprovação do Projeto de Lei nº 5810/2023, de sua autoria, que reconhece a tradicional Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A parlamentar – única mulher negra da bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional – vê no avanço da proposta uma forma de valorizar a história, a cultura afrodescendente e o potencial turístico do município, que foi a primeira capital do Estado.

