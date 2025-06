Giulia Costa, abre álbum de fim de semana com família em refúgio: ‘Fórmula perfeita’

Momento MT |Do R7

Giulia Costa, filha de Flavia Alessandra, abriu um álbum de fotos com momento em família, nesta terça-feira (3), e mostrou para os seguidores do Instagram, como foi seu último fim de semana. As fotos feitas pela filha da atriz, mostram os registros onde ela aproveitou um refúgio natural e tranquilo em boas companhias.

