Gkay curte temporada de inverno em hotel de luxo em Campos do Jordão: ‘Um paraiso’

Gkay, 32, viajou com amigos para Campos do Jordão, um dos destinos mais badalados do inverno paulista, e se hospedou no luxuoso Hotel...

Gkay, 32, viajou com amigos para Campos do Jordão, um dos destinos mais badalados do inverno paulista, e se hospedou no luxuoso Hotel Ort, queridinho dos famosos. O espaço, construído em 1943 e revitalizado em 2020, oferece spa, piscinas aquecidas, gastronomia exclusiva e 60 acomodações com conforto e tecnologia, incluindo banheiros com piso aquecido, televisores e decoração contemporânea. As diárias de fim de semana partem de R$ 2,7 mil.

