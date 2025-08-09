Gkay curte temporada de inverno em hotel de luxo em Campos do Jordão: ‘Um paraiso’ Gkay, 32, viajou com amigos para Campos do Jordão, um dos destinos mais badalados do inverno paulista, e se hospedou no luxuoso Hotel... Momento MT|Do R7 09/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 14h37 ) twitter

Gkay, 32, viajou com amigos para Campos do Jordão, um dos destinos mais badalados do inverno paulista, e se hospedou no luxuoso Hotel Ort, queridinho dos famosos. O espaço, construído em 1943 e revitalizado em 2020, oferece spa, piscinas aquecidas, gastronomia exclusiva e 60 acomodações com conforto e tecnologia, incluindo banheiros com piso aquecido, televisores e decoração contemporânea. As diárias de fim de semana partem de R$ 2,7 mil.

