Gkay será a nova musa do Salgueiro para o Carnaval 2026: ‘Desde menina sonhei’

Gkay, de 32 anos, foi anunciada nesta terça-feira (2), como musa do Salgueiro para o Carnaval 2026. O anúncio animou fãs e artistas...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Gkay, de 32 anos, foi anunciada nesta terça-feira (2), como musa do Salgueiro para o Carnaval 2026. O anúncio animou fãs e artistas, como Gracyanne Barbosa, que elogiou a nova musa. Em suas redes, Gkay celebrou o convite: “Vermelho e branco conquistou meu coração! Desde menina sonhei com esse momento e agora vou me dedicar 100% para brilhar na Sapucaí”.

