Gkay será a nova musa do Salgueiro para o Carnaval 2026: ‘Desde menina sonhei’
Gkay, de 32 anos, foi anunciada nesta terça-feira (2), como musa do Salgueiro para o Carnaval 2026. O anúncio animou fãs e artistas...
Gkay, de 32 anos, foi anunciada nesta terça-feira (2), como musa do Salgueiro para o Carnaval 2026. O anúncio animou fãs e artistas, como Gracyanne Barbosa, que elogiou a nova musa. Em suas redes, Gkay celebrou o convite: “Vermelho e branco conquistou meu coração! Desde menina sonhei com esse momento e agora vou me dedicar 100% para brilhar na Sapucaí”. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT:
Gkay, de 32 anos, foi anunciada nesta terça-feira (2), como musa do Salgueiro para o Carnaval 2026. O anúncio animou fãs e artistas, como Gracyanne Barbosa, que elogiou a nova musa. Em suas redes, Gkay celebrou o convite: “Vermelho e branco conquistou meu coração! Desde menina sonhei com esse momento e agora vou me dedicar 100% para brilhar na Sapucaí”.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Momento MT: