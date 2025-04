Glauber Braga apresenta recurso à CCJ contra decisão do Conselho de Ética O deputado Glauber Braga (Psol-RJ) apresentou nesta terça-feira (22) recurso à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) contra a decisão... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 21h26 (Atualizado em 22/04/2025 - 21h26 ) twitter

O deputado Glauber Braga (Psol-RJ) apresentou nesta terça-feira (22) recurso à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) contra a decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar favorável à cassação do seu mandato. No documento, a defesa do parlamentar argumenta que houve cerceamento de defesa e do contraditório, por ter sido indeferida a oitiva de quatro testemunhas arroladas no processo. Braga também alega parcialidade do relator Paulo Magalhães (PSD-BA), inclusive por ter feito juízo antecipado. Segundo o recurso, o próprio relator se envolveu em um episódio de agressão física na sede da Câmara, o que o impediria de atuar nesse caso. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação polêmica! Leia Mais em Momento MT: Câmara aprova projeto que transforma cargos do STJ

