GM e PM intensificam ações de combate à perturbação do sossego O fim de semana foi intenso para as equipes da Guarda Municipal de Trânsito (GMT) e da Polícia Militar (PM). Entre a sexta-feira até...

O fim de semana foi intenso para as equipes da Guarda Municipal de Trânsito (GMT) e da Polícia Militar (PM). Entre a sexta-feira até o domingo, 7 a 9 de fevereiro, a GM em parceria com a Polícia Militar, atuou de forma incisiva nas denúncias de perturbação do sossego. Foram 19 atendimentos; 17 dessas ocorrências foram em perturbação de sossego em residências e duas em pontos comerciais. Em uma das situações as equipes de plantão recolheram o aparelho de som e outros equipamentos.

