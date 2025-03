GM intensifica atuação diante de denúncias de perturbação do sossego

Mais uma vez o fim de semana rendeu vários chamados à Guarda Municipal de Trânsito (GM) de Sorriso. Entre a noite da última sexta-feira ao domingo (7 a 9 de março), 55 ocorrências de perturbação do sossego alheiro foram registradas e atendidas pela GM. Em uma delas, em uma residência no bairro Santa Clara, a equipe contou com o apoio da Polícia Militar (PM), o atendimento resultou na apreensão do aparelho de som e com a condução do proprietário à delegacia.

