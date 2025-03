GM recebe novas orientações para preenchimento de sinistros de trânsito

Momento MT |Do R7

Aperfeiçoar. Aprender. Foi essa a motivação para que 18 guardas municipais participassem de uma atualização no início desta quinta-feira, 06 de março. Conforme o coordenador da GM, Márcio Pires, as equipes receberam informações importantes sobre o preenchimento do relatório de sinistros de trânsito. O responsável pelas orientações foi o policial rodoviário federal, Felipe Mesquita.

