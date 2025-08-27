GMT apresenta relatório de ações de janeiro a julho de 2025 A Guarda Municipal de Trânsito (GMT) divulgou o relatório atualizado dos sinistros (acidentes) de trânsito registrados de janeiro a...

A Guarda Municipal de Trânsito (GMT) divulgou o relatório atualizado dos sinistros (acidentes) de trânsito registrados de janeiro a julho de 2025. Nos sete primeiros meses desse ano foram registrados 482 sinistros de trânsito sem vítimas e 312 com vítimas, totalizando 794 situações. O número – 794, representa uma queda de 18% em relação ao mesmo período de 2024 quando foram contabilizadas 966 situações.

Para mais detalhes sobre as ações e resultados da GMT, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: