GMT divulga relatório conjunto do número de acidentes registrados em Sorriso

A Guarda Municipal de Trânsito (GMT) divulgou o relatório atualizado dos sinistros (acidentes) de trânsito registrados de janeiro a abril de 2025. Nos quatro primeiros meses desse ano foram registrados 258 sinistros de trânsito sem vítimas e 174 com vítimas. A Avenida Tancredo Neves foi a via com maior número de acidentes registrados no período. Foram 18 situações sem vítimas; a via Tancredo Neves também contabilizou 10 situações com vítimas, mesmo número que a Perimetral Sudoeste.

