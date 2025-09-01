Goleiro brilha com defesa milagrosa e gol de pênalti em empate tenso entre Flamengo e Grêmio Em uma tarde de domingo eletrizante no Maracanã, o goleiro Tiago Volpi, do Grêmio, roubou a cena ao se tornar o protagonista inesperado...

Em uma tarde de domingo eletrizante no Maracanã, o goleiro Tiago Volpi, do Grêmio, roubou a cena ao se tornar o protagonista inesperado do empate por 1 a 1 contra o Flamengo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma defesa espetacular no primeiro tempo e a frieza de um atacante ao converter um pênalti nos minutos finais, Volpi garantiu um ponto crucial para sua equipe e impediu o Flamengo de disparar ainda mais na liderança.

