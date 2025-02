Governador afirma que MT trabalha em projetos para crianças ucranianas vítimas da guerra O governador Mauro Mendes afirmou que o estado trabalha com dois projetos que visam beneficiar crianças ucranianas que perderam familiares... Momento MT|Do R7 20/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 20/01/2025 - 17h08 ) twitter

O governador Mauro Mendes afirmou que o estado trabalha com dois projetos que visam beneficiar crianças ucranianas que perderam familiares durante a guerra com a Rússia. Mauro se reuniu, na manhã desta segunda-feira (20.01), com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Andrii Melnyk. Um dos projetos é trazer essas crianças para uma temporada de visita a Mato Grosso, de até 15 dias. O outro é para auxiliar a implantação do jiu-jitsu e parajiu-jitsu nas atividades esportivas da Ucrânia – esse esporte tem a primeira-dama Virginia Mendes como embaixadora. Para saber mais sobre essas iniciativas e a solidariedade de Mato Grosso com a Ucrânia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

