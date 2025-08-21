Governador anuncia pagamento do auxílio-fardamento aos policiais e bombeiros O governador Mauro Mendes anunciou, nesta quinta-feira (21/8), que o auxílio-fardamento aos policiais militares, bombeiros, policiais... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h40 ) twitter

O governador Mauro Mendes anunciou, nesta quinta-feira (21/8), que o auxílio-fardamento aos policiais militares, bombeiros, policiais penais e agentes do Socioeducativo será pago ainda neste mês. Serão beneficiados mais de 14 mil profissionais. O benefício foi instituído em 2022 aos PMs e Bombeiros, sendo posteriormente aplicado às demais categorias e pago todos os anos. “Temos feito esse pagamento todos os anos para dar mais conforto e segurança aos nossos profissionais da Segurança. O dinheiro cai diretamente na conta e eles podem comprar a farda que melhor atende à sua rotina de trabalho. Nossos policiais precisam estar bem equipados para continuar tendo tolerância zero com a bandidagem”, relatou o governador Mauro Mendes. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeito defende soluções para Zonas de Interesse Ambiental em audiência pública

