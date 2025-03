Governador apresenta balanço do programa Tolerância Zero contra facções criminosas nesta segunda-feira (24) O governador Mauro Mendes e os secretários de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, e de Justiça, Vitor Hugo Teixeira...

O governador Mauro Mendes e os secretários de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, e de Justiça, Vitor Hugo Teixeira, farão o balanço das ações do programa Tolerância Zero Contra Facções Criminosas, nesta segunda-feira (24.3), às 9h, na Sala de Reuniões Garcia Neto, no Palácio Paiaguás. Também acompanharão a apresentação o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Fernando Tinoco, e a delegada-geral de Polícia Civil, Daniela Maidel. O programa Tolerância Zero contra facções criminosas foi lançado em 25 de novembro de 2024, em um pacote de medidas integradas que intensificou as ações das forças de segurança para combate a todos os tipos de crimes e para proteção e defesa do cidadão de Mato Grosso.

