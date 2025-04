Governador articula para trazer corridas da Nascar ao Estado em 2026 O governador Mauro Mendes iniciou as tratativas para trazer ao Estado, já no próximo ano, as corridas da National Association for Stock... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h06 ) twitter

O governador Mauro Mendes iniciou as tratativas para trazer ao Estado, já no próximo ano, as corridas da National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR), a serem realizadas no Parque Novo Mato Grosso. Nesta terça-feira (1.4), Mauro se reuniu com o bicampeão nacional da modalidade, o mato-grossense Jorge Martelli, ocasião na qual discutiram as próximas etapas para viabilizar o circuito.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa emocionante iniciativa!

