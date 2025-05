Governador assina ordem de serviço para asfalto novo, vistoria obras e entrega escrituras definitivas em Campo Verde

O governador Mauro Mendes cumpre agenda no município de Campo Verde neste sábado (17.5), onde assina ordem de serviço para asfaltamento de rodovia, vistoria obras em andamento e entrega escrituras definitivas às famílias do Assentamento João Ponce de Arruda. A agenda tem início às 8h, com vistoria às obras de construção da nova sede da Delegacia de Polícia Civil no município. O local vai ter 805,4m² construídos, em um terreno de mais de 2,7 mil m². A obra recebeu o investimento de R$ 3,4 milhões do Governo do Estado e é fruto de convênio com o município.

