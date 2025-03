Governador assina ordem de serviço para obras de duplicação do último trecho na BR-163 O governador Mauro Mendes assinou, na noite desta segunda-feira (24.3), a ordem de serviço para o início das obras de duplicação de... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 00h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador Mauro Mendes assinou, na noite desta segunda-feira (24.3), a ordem de serviço para o início das obras de duplicação de 50,8 km da BR-163, entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso. O investimento na obra é de R$ 428 milhões. Este é o último pacote de obras para garantir 100% da duplicação do trecho da BR-163 sob concessão da Nova Rota do Oeste.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

Leia Mais em Momento MT:

Show Safra Mato Grosso inicia com a presença de autoridades e mais de 525 expositores em 2025

Show Safra 2025: A maior feira do agro de Mato Grosso e as novidades desta edição

Prefeitura de Várzea Grande garante 1º exame de ressonância magnética