Governador cobra prioridade em investigação sobre sabotagens no DAE de Várzea Grande

O governador Mauro Mendes cobrou prioridade nas investigações que apuram boicotes e sabotagens no Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Várzea Grande. Mauro se reuniu com a prefeita Flávia Moretti, na manhã desta sexta-feira (14.2). Na ocasião, ele entrou em contato com o secretário de Segurança, César Roveri, e com a delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel, para que a investigação seja conduzida da forma mais célere possível.

