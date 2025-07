Governador: “Com o dinheiro da entrada, estamos ajudando a realizar o sonho mais importante dessas famílias” O governador Mauro Mendes afirmou que o auxílio do Governo do Estado com o dinheiro da entrada dos imóveis, via programa SER Família...

O governador Mauro Mendes afirmou que o auxílio do Governo do Estado com o dinheiro da entrada dos imóveis, via programa SER Família Habitação, tem ajudado “a realizar o sonho mais importante” das famílias beneficiadas. Mauro entregou mais 125 casas populares em Várzea Grande, nesta segunda-feira (7.7). As entregas ocorreram em três empreendimentos: Maranhão 2, América Residence e Residencial Viena, todos localizados no bairro Novo Mundo.

